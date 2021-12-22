Ereğli'de ekipler karla mücadele mesaisinde - Haberler
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Ereğli'de ekipler karla mücadele mesaisinde

Ereğli'de ekipler karla mücadele mesaisinde
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, belediyenin ilgili birimlerindeki araç ve personelin kar yağışı ve buzlanmayla mücadele ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu anlatan Posbıyık, "Dün akşamdan itibaren makine operatörleri, kamyon ve tuz aracı şoförleri ile diğer işçilerimiz için şantiyede yatakhane kurduk. Yemeklerini de şantiyede veriyoruz, orada yatıyorlar. Kriz masası oluşturduk. Ereğli'nin her tarafını buradan izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Posbıyık, ekiplerin ayrıca yaya yollarında da temizlik çalışması yaptığını kaydetti.

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AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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