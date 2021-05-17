Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı
Konya'nın Ereğli ilçesinde farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilçede Ramazan Bayramı tatili sürecinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 457 sentetik hap, 31.22 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay