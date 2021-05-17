Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı
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Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilçede Ramazan Bayramı tatili sürecinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 457 sentetik hap, 31.22 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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