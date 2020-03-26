Ereğli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin dezenfekte çalışmasının yanı sıra koruma tedbirlerini arttırdığı, cadde ve sokakların ilaçlı suyla yıkandığı hatırlatıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 24 saat kesintisiz hizmet vererek cadde ve sokaklar ile kaldırımları ilaçlı suyla temizlediği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara evde kalın çağrısı yapıldı. Kaynak: AA