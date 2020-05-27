Ereğli'de camiler dezenfekte edildi Konya'nın Ereğli ilçesinde, normalleşme süreci ile birlikte uzun zamandan sonra cuma günü yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, normalleşme süreci ile birlikte uzun zamandan sonra cuma günü yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Camilerde dezenfekte çalışmalarını sıklıkla yürüten Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu gelişmenin ardından Ereğli'deki tüm camilerde çalışmaları daha da hızlandırdı. İlçedeki tüm camiler vatandaşların sağlığı açısından güvenli hale getirildi.

Çalışmaları takip eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, bu zorlu süreçte ilçe sakinlerinin sağlığı açısından önem taşıyan hizmetleri gerçekleştirdiklerini ve bunlara devam edeceklerini belirtti.

Başkan Oprukçu, şunları kaydetti:

"Şehrimizin bir çok noktasında koyduğumuz mobil dezenfekte platformları, kamu kurumlarının ve vatandaşlarımızın yoğun kullandığı alanların dezenfekte çalışmaları, cadde ve sokakların ilaçlı su ile dezenfekte edilmesi, maske dağıtımı gibi hizmetlerimizi aksatmadan gerçekleştirdik. Zaten sıklıkla camilerimizin dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Ayrıca bu hafta kılınacak cuma namazı ile camilerin yeniden ibadete açılması üzerine tüm camilerimizde ekiplerimiz özverili bir çalışma gerçekleştirdi. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapmaları için her şey hazır, tüm personelimize emekleri için teşekkür ederim. Camilerimizin ibadete yeniden açılması hayırlı olsun."

Kaynak: AA