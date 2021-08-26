Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı

Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet olan kişiler arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet olan kişiler arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.İ. 34 MIN 81 plakalı otomobiline binmek istediği sırada, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen şahıslar ile karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.B. belindeki silah ile rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlardan ikisinin Ü.İ.'nin bacağına denk gelmesi üzerine yaralandı. U.B., yanındaki arkadaşları ile birlikte olay yerinden bir araca binerek uzaklaştı. Olay yerinde bulunan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri de yaralı Ü.İ'ye müdahalede bulundu. Ekipler tarafından olay yerinde emniyet şeridi çekilerek vatandaşlar uzaklaştırıldı. Ambulansa alınan Ü.İ. ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Aracın peşine düşen ekipler, Solak yol ayrımında 67 TU 792 plakalı aracı durdurarak sürücüyü gözaltına aldı. Silahlı yaralamanın yaşandığı bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede incelemede bulundu. Olaya karıştığı öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı
Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı
Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı
Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı
Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı
Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

Tartıştığı ev arkadaşını öldüren genç, aynı silahla yaşamına son verdi
Tartıştığı ev arkadaşını öldüren genç, aynı silahla yaşamına son verdi
Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı
Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Mustafa Şentop Fahrettin Koca Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Mesut Akusta Kaan Yıldırım Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Gervinho Fatih Terim Mustafa Denizli Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 22:09:05. #1.16#

title