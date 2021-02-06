Ereğli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

İddiaya göre; Aşıklar Mahallesi yolu üzerinde Ş.D. ve N.K, bir otomobil içinde yaralı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bıçak darbesiyle yaralanan Ş.D. ve N.K., Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli; B.K., A.K., M.Ö. ve D. A. Karaman'da yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay