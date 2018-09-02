Ereğli'de Bekdik Şenliği Yapıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Oğuz Dulkadiroğlu Bekdik Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından Bekdik Şenliği düzenlendi.

Bekdik Türkmenlerinin Kahramanmaraş'tan Konya'nın Ereğli ilçesine göç etmesini temsilen düzenlenen Bekdik Şenliği, bu yıl da büyük ilgi gördü.

Ereğli Atatürk Kültür Parkında yapılan şenlikte, bu yılki Bektik Türkmen Ağalığını Ereğli Pankobirlik Başkanı Talha Üzer kazandı. Üzer, ağalık şerefinin davetliler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir'e yakışacağını belirterek, ağalığı kendisine devreti ve ağabey Halisdemir'e ağalık elbisesi giydirildi.

Bu sırada Dursun Ali Erzincanlı'nın Ömer Halisdemir için yazdığı "Otuz Kuş" adlı şiiri dinletildi.

Oğuz Dulkadiroğlu Bekdik Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Ali Sayar, programda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğullarının başkenti olduğunu belirterek, "Konya, Selçukluların başkentiydi. Konya'ya giderseniz hep mimariler Selçuklu üzerindedir. Dulkadiroğullarının da çok güzel mimarisi var. İnşallah Maraşımız da yerel özgün başkent mimarisi şehri donatır diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maraş dondurmasının tanıtımının yapıldığı şenlikte, Gülşen Kutlu ve Emel Taşçıoğlu da konser verdi.

Şenliğe, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Akif Kahveci ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.