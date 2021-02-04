Ereğli'de Barış Plajı'nı genişletme çalışmaları
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Ereğli'de Barış Plajı'nı genişletme çalışmaları

04.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:06
Ereğli'de Barış Plajı'nı genişletme çalışmaları

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli-Alaplı kara yolu arasındaki Barış Plajı'nın mesire alanı ile birleştirileceğini söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli-Alaplı kara yolu arasındaki Barış Plajı'nın mesire alanı ile birleştirileceğini söyledi.

Beraberinde daire müdürleri ile tesislerde incelemelerde bulunan Posbıyık, kıyı kenar çizgisine aykırı yapılan duvarların kaldırılarak mesire alanının Barış Plajı'na dahil edileceğini belirtti.

Plaj içerisinde kullanılamaz halde bulunan yüzme havuzunun da devreye gireceğini anlatan Posbıyık, "Bu havuzu iki amaçlı olarak kullanılmayı amaçlıyoruz. Hem yüzme havuzu hem de aqua park olmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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