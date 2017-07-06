Ereğli'de Atlı Spor Kulübü Açılıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında bir ilki daha gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Parkı'nda yapımı tamamlanan Atlı Spor Kulübü görkemli bir açılışla Ereğlililerin hizmetine sunuluyor.



"Yüzyıllardır yarış atlarının yetiştirildiği Ereğli'ye yakışanı yaptık" diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Halkımızın kültürümüzle kucaklaşarak eğlenceli vakit geçirebilecekleri güzel bir tesisi şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız hafta sonları ve tatil günlerinde aileleriyle buraya gelip güzel vakit geçirebilecekler. İlçemizin önemli değerlerini ortaya çıkarmak için birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalarımızda halkımızın desteği ve ekip arkadaşlarımızın heyecanı, arzusu bizi teşvik etti. Hizmet etmemiz için halkımız tarafından uygun görüldüğümüz belediye başkanlığı makamının hakkını vermek için canla başla çalışıyoruz. Şehrimiz için daha fazla ne yapılabilir sorusunu kendimize sürekli sorarak yeni projeler üretmeye çaba gösteriyoruz. Ereğli'mize önemli hizmetleri kazandırdığımızda da bu mutluluğumuzu halkımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.



Atlı Spor Kulübünün açılışı 9 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Pinhani'nin konser vereceği açılış Atatürk Kültür Parkı'nda yapılacak. - KONYA