Ereğli'de atık malzemelerden akıl oyunları yapan öğrenciler eğlenerek öğreniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli'de atık malzemelerden akıl oyunları yapan öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Ereğli'de atık malzemelerden akıl oyunları yapan öğrenciler eğlenerek öğreniyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "Eğlenerek Öğreniyorum" projesi kapsamında öğretmenlerinin desteğiyle atık malzemelerden akıl oyunları hazırlayan ilkokul öğrencileri, aileleriyle kaliteli vakit geçiriyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "Eğlenerek Öğreniyorum" projesi kapsamında öğretmenlerinin desteğiyle atık malzemelerden akıl oyunları hazırlayan ilkokul öğrencileri, aileleriyle kaliteli vakit geçiriyor.

Gülüç beldesinde Vesile Dikmen İlkokulu öğretmeni Şeniz Tekin, eTwinning projesi doğrultusunda Türkiye'nin farklı bölgelerinden 10, Ürdün'den 1 ilkokulun katıldığı proje kapsamında çocukların atık malzemelerden akıl oyunları oluşturduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların evlerinde kaldığını anımsatan Tekin, eğlenerek öğrenmeyi sağlayan akıl oyunlarının çocukların analitik düşünmesine katkı sağladığını ifade etti.

Projenin akıl yürütme, matematiksel düşünme ve hayatta karşılaşılan problemlere farklı çözüm yolları bulmayı öğrenmeyi amaçladığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Akıl oyunları sayesinde çocukların eğlenerek öğrenirken özgüven kazanması öncelikli hedeflerimiz arasında. Öğrencilerin çeşitli atık malzemelerle hazırladıkları mangala, 3 taş, reverse oyunlarıyla tanışarak aileleriyle oynamaları, uzaktan eğitim sürecinde kaliteli vakit geçirmeleri projemizi taçlandırdı. Proje sonunda sanal sergi e-book gibi çalışmalarla öğrencilerimiz yaptığı ürünleri sergileme fırsatı buldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Bakan Çavuşoğlu: '(Filistin'de) Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır'
Bakan Çavuşoğlu: "(Filistin'de) Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır"
Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Demir Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Kenan Doğulu Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ereğli'de atık malzemelerden akıl oyunları yapan öğrenciler eğlenerek öğreniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 16:25:40. #1.14#

title