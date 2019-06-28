Ereğli'de asfalt alım ihalesi gerçekleştirilecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 3 bin 528 ton asfalt alım ihalesi gerçekleştirileceği bildirildi.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Ereğli ilçesinde muhtelif köy yollarına yapılmak üzere 3 bin 528 ton plent altı sıcak asfalt satın alım işi ihalesini 4 Temmuz'da kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, ihaleye girecek firmaların tekliflerini ihale saatine kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına teslim edebileceği ve işin süresininse yer teslimi tarihinden itibaren 75 iş günü olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA