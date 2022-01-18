Ereğli'de anaokulu öğrencileri başsavcıyı ziyaret etti - Haberler
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Ereğli'de anaokulu öğrencileri başsavcıyı ziyaret etti

Ereğli'de anaokulu öğrencileri başsavcıyı ziyaret etti
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde anaokulu öğrencileri adliyeyi ziyaret etti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde anaokulu öğrencileri adliyeyi ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Arif-Sevda Balcı Anaokulu öğrencileri, Ereğli Adliyesi ile Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz'a ziyaret gerçekleştirdi.

Başsavcı Akkiraz, Okul Müdiresi Ayşe Gül Aşir'den bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkiraz, "Eğitim bir süreçtir ve aynı zamanda bir bütündür. Herkesçe malum olduğu üzere bu eğitim önce ailede sonra sosyal çevrede ve okulda varlığını sürdürür. Verdiğiniz eğitim, zamanla çocuğunuzdaki eğilimi de belirler." dedi.

Akkiraz, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ereğli, Balcı, Konya, Güncel, Haber

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