Ereğli'de aile sağlık merkezlerine maske ve el dezenfektanı dağıtıldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 aile sağlık merkezine maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 aile sağlık merkezine maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezinde 12 olmak üzere Gülüç ve Ormanlı beldeleri ile Süleymanbeyler ve Güneşli köylerindeki aile sağlık merkezlerine, içinde 60 maske ile el dezenfektanı bulunan sağlık seti desteğinde bulunulduğunu söyledi.

Zorlu süreçte sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını anlatan Posbıyık, "Sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz 200 bin maske ve 60 el dezenfektanını 50 bin hanenin tümüne ulaştırdık. Amacımız bu salgına karşı verilen topyekün mücadelenin bir parçası olmak ve halkımızın korunmasına katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA