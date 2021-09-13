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Ereğli'de ağaçların "röntgeni" çekiliyor

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli'de ağaçların

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akustik tomografi cihazıyla ağaçların çürüyen ve kuruyan bölümleri tespit ediliyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akustik tomografi cihazıyla ağaçların çürüyen ve kuruyan bölümleri tespit ediliyor.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ile özel firmanın organizasyonuyla yüksek riskli ağaçların tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, çalışmaların tamamlanmasıyla kentteki ağaçların sağlık durumunun ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

İlçe merkezinde tarihi çınar ağaçlarının bulunduğunu belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Zaman ve çevresel nedenlerden ötürü ağaçların sağlıkları bozulabiliyor. Akustik tomografi yöntemiyle ağaçların sağlık durumunu ortaya çıkarmaya karar verdik. Bu yöntemle ağacın içine ses dalgaları gönderiliyor, bu ses dalgalarının geri dönüş hızının hesaplanmasıyla nerede kabuklaşma nerede çürüme olduğu tespit ediliyor."

Ereğli'de ağaçların röntgeni çekiliyor

Ereğli'de ağaçların röntgeni çekiliyor

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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