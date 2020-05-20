Ereğli'de 700 bin maske dağıtıldı Zonguldak'ta, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçe genelinde 12 bin 529 kişiye biner lira, 2 bin 950 kişiye gıda paketinin yanı sıra 700 bin maske dağıtıldığını belirtti.

Zonguldak'ta, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçe genelinde 12 bin 529 kişiye biner lira, 2 bin 950 kişiye gıda paketinin yanı sıra 700 bin maske dağıtıldığını belirtti.

Çorumluoğlu, Şehit Vefa Karakurda Stadı'nda Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ilçe genelinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İlçe genelinde günlük 250 seyahat belgesi düzenlendiğini anlatan Çorumluoğlu, "6 görevlimiz bu belgeleri düzenliyor. Yine ilçemizde hafta sonu için 2 bin 500 kişiye çalışma izni veriyoruz. İşletmelerimiz mümkün oldukça açık kalsın dedik. Devletimizin koyduğu kurallar, sürdürülmesi zorunlu olan sanayi işletmelerimiz var. Bu işletmeler bayramda açık kalacak." dedi.

Devletin vatandaşlara yönelik sağladığı biner liralık yardımların ilçe genelinde dağıtımının sürdüğünü belirten Çorumluoğlu, "Biz bugün itibarıyla 12 bin 529 kişiye bin lira para, ihtiyaç sahibi 2 bin 950 kişiye de gıda paketi dağıttık. Bugüne kadar Ereğli'de 700 bin maske dağıtılmış. Halen de maske gelmeye devam ediyor. 40 bin maske daha geldi. Virüs başladığından bu yana hayırseverlerimiz 200 bin liranın üzerinde katkı sağladı."

Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık da belediyenin ilçe genelindeki 55 bin hanenin yanı sıra 4 belde ve 93 köyde maske dağıtımı gerçekleştirdiğini, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanacağı arife günü şehir mezarlığında düzenlenecek programı sosyal paylaşım adreslerinden canlı olarak yayınlayacaklarını söyledi.

Posbıyık, mezarlığa gelemeyen vatandaşların evlerinde o maneviyatı yaşamaları için sosyal paylaşım adreslerinden mezarları göstereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA