Ereğli'de 557 kişiye, 298 bin lira para cezası
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Ereğli'de 557 kişiye, 298 bin lira para cezası

KONYA'nın Ereğli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uymayan 557 kişiye toplam 298 bin lira para cezası uygulandı.

14.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:32
Ereğli'de 557 kişiye, 298 bin lira para cezası

KONYA'nın Ereğli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uymayan 557 kişiye toplam 298 bin lira para cezası uygulandı. Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan, daha öncesinden maske takmamak, seyahat izni olmadan seyahat eden, 65 yaş üstü ve 20 yaş altında sokağa çıkanlar olmak üzere toplam 557 kişiye, 298 bin lira para cezası yazdık" dedi. 

Kentin en kalabalık ilçesi olan yaklaşık 150 bin nüfuslu Ereğli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar görevliler tarafından sıkı şekilde denetleniyor. Denetimlere katılan ve halka sürekli uyarılarda bulunan Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, şu ana kadar ilçede 'Covid-19' testi pozitif olan 8 vakaya rastlandığını belirtti. Koronavirüsün basite alınmaması gerektiğini ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:

"İlçemizde Covid-19 ile ilgili Cumhurbaşkanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelgeler kapsamında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Türkiye'de vakanın ilk görülmesinin ardından ilçemizde uzun süredir pozitif vaka görülmemişti. Yaklaşık 20 gün önce ilk vaka görüldü. Ardından komşu ilçeler Halkapınar, Emirgazi ve Ayrancı ilçesi Berendi köyünden gelenler oldu. Şu ana kadar toplam 8 vaka görüldü. Hastanemizde pozitif vakaların temas ettiği kişilerinde karantinada tutulması sağlandı. Dünyanın yabancı olduğu, henüz tanımadığı, etkilerini, sonuçlarını öngöremediği bir virüs. Bu yüzden yüksek bulaşma hızına sahip virüse karşı toplumumuz çok daha duyarlı olması lazım. Basite alınmaması lazım. Özellikle kalabalıklarda kendisini koruması ve karşısındaki insanın korunmasının elzem olduğunu söylemek gerekiyor. Zorunla olmadıkça dışarı çıkmamak, evde kalarak sosyal izolasyonu sağlamak bu hastalığı yenmenin en önemli koşuludur. "3 CADDE ULAŞIMA KAPATILDI

Nüfus ve sosyal hareketliliği yoğun olan 3 caddeyi ulaşıma kapatıp, insanlara o caddelerde maske takma zorunluluğu getirdiklerini hatırlatan Çiftçi, "Maskesiz dolaşanlara cezai müeyyide uyguladık. Çünkü Çin'de yapılan bazı araştırmada gördük ki; birçok taşıyıcı insanın hiçbir semptom göstermediği için bir başka insana bulaştırma olasılığının olduğunu tespit etti bilim insanları. Bu yüzden ana arterlerde, nüfusun yoğun olduğu caddelerde, pazarlarda, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirdik. Karara uymayanlara idari para cezası uyguladık. Burada amacımız halkımızı asla cezalandırmak değil. Toplumsal sağlığı korumaktır. Ama sağlık için bazı uygulamalar yapmak zorundayız. Bu çerçevede hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan, daha öncesinden maske takmamak, seyahat izni olmadan seyahat eden, 65 yaş üstü ve 20 yaş altında sokağa çıkanlar olmak üzere toplam 557 kişiye, 298 bin lira para cezası yazdık" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

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