Ereğli'de 4 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, son zamanlarda ilçe genelinde meydana gelen 4 farklı evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği adreslerin çevresinde yapılan çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin C.B. olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheli C.B.'yi yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa