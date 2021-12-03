Ereğli'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası - Haberler
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Ereğli'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ereğli'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana gelirken 4 araç birbirine girdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana gelirken 4 araç birbirine girdi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesinde, sürücülerin dikkatsizliği sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Devrek yol ayrımı istikametinden Kepez Mahallesi istikametine seyir halinde olan 67 UF 673 plakalı Ford marka hafif ticari kamyonetin, iddiaya göre ani fren yapması sonucu 78 AAB 542 plakalı Tofaş marka otomobil arkadan çarptı. Yine aynı istikamette yer alan 67 LG 370 plakalı Renault marka otomobil ve 67 AV 634 plakalı Mitsubishi marka minibüsün de yer aldığı zincirleme kaza yaşandı.

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı olmaması sebebiyle olay yerinden ayrılırken, trafik ekipleri tarafından, kaza sonrası bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

4 aracın birbirine girdiği kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından polis ekipleri tarafından tutanak tutulurken, trafik yeniden normale döndü. - ZONGULDAK

Ereğli'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası

Ereğli'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası

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