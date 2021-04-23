Ereğli'de 23 Nisan kutlaması
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Ereğli'de 23 Nisan kutlaması

Ereğli'de 23 Nisan kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Anıt alanındaki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Törene katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Çelenk töreni sonrasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde dereceye giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç tarafından ödülleri verildi. - KONYA

Ereğli'de 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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