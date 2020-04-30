Ereğli'de 154 adreste 717 kişi karantinada Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 154 adreste 717 kişinin karantinada tutulduğu bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 154 adreste 717 kişinin karantinada tutulduğu bildirildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Covid-19 temaslı şahıslarla ilgili denetim ve kontrollerin sürdürüldüğü belirtilerek, "154 adreste 717 şahısla ilgili yapılan denetim ve kontrollerde ikametlerinde izole bir şekilde bulundukları görülmüş, şahıslara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA