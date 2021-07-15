Ereğli'de 15 Temmuz şehitleri için mevlid okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli'de 15 Temmuz şehitleri için mevlid okundu

Ereğli'de 15 Temmuz şehitleri için mevlid okundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kdz. Ereğli'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında, öğle namazından önce Meydanbaşı Cami'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerifin ardından İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü tarafından başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Programa Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'un yanı sıra bazı kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

Ereğli'de 15 Temmuz şehitleri için mevlid okundu
Ereğli'de 15 Temmuz şehitleri için mevlid okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı
Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Petek Dinçöz Sertab Erener
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Alper Yılmaz Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ereğli'de 15 Temmuz şehitleri için mevlid okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:41:49. #1.14#

title