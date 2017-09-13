Ereğli'de 146 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, son üç ayda 146 kişinin boğulmaktan kurtarıldığı bildirildi.



Ereğli ile Alaplı arasındaki plajda yaz ayı içerisinde hafta içi günlük 2, hafta sonları ise 3 bin yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan sahil şeridinde görevli Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri, son 3 ayda 146 boğulma olayına müdahale etti.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 gözetleme kulesinde 15 cankurtaranın yanı sıra jet-ski ve bot ile yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edildiğini söyledi.



İki ilçe arasındaki yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridinde daha önceki yıllarda yaşanan üzücü olayların tekrar etmemesi için ciddi önlemler aldıklarını ifade eden Uysal, "Plajlar bölgesini Batı Karadeniz'in en güvenli plajı haline getirdik. Alanda 9 gözetleme kulesi, 15 cankurtaranın yanı sıra yeni alınan jet-ski ve arama kurtarma botu ile yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edilmesini sağladık. Ekiplerimiz, 3 aylık süre içerisinde 146 boğulma olayına müdahale etti." diye konuştu.



Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Rusya, İsviçre, Japonya ve Çin gibi ülkelerde yaşayan Türk gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen vatandaşları ağırladıklarını anlatan Uysal, "Yaz sezonunda yurt içi ve dışından gelen misafirlerimiz ilçe nüfusunu çok ciddi oranda arttırdı. Hafta içi günlük 2, hafta sonu ise 3 bin olmak üzere 3 ayda yaklaşık 250 bin kişiyi tesislerimizde ağırladık. Karadeniz'in en önemli sahillerinden biri olan Ereğli'deki plaj tesislerimizde, halkımıza ve gelen konuklarımıza güler yüzlü ve kaliteli hizmet verdik." ifadesini kullandı.



Uysal, 15 Haziran tarihinde açılan plaj tesisinin 17 Eylül günü kapatılacağını kaydetti.