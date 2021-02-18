Ereğli'de 110 ton katı atık zorlu şartlarda terfi istasyonuna taşınıyor
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Ereğli'de 110 ton katı atık zorlu şartlarda terfi istasyonuna taşınıyor

18.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:04
Ereğli'de 110 ton katı atık zorlu şartlarda terfi istasyonuna taşınıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde günlük 110 ton katı atık toplanıp terfi istasyonuna tahliye ediliyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde günlük 110 ton katı atık toplanıp terfi istasyonuna tahliye ediliyor.

Zorlu hava koşullarında Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin olumsuz hava şartlarına rağmen özveri ile çalıştığı belirtilerek, "Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının devam ettiği ilçemizde, ekiplerimiz 110 ton katı atığı çöp kamyonları ile topluyor. Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı Ereğli-Zonguldak karayolu Soğanlı rampasında bulunan Katı Atık Terfi İstasyonuna toplanan atıklar kamyonlar ile taşınıyor" denildi.

Açıklamada, belediye ekiplerinin yol güzergahını açık tutmak için de iş makineleri ile çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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