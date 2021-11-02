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Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığından bakım merkezindeki görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığından bakım merkezindeki görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bakım ve rehabilitasyon merkezi görevlilerinin, yere düşen bir engelliye müdahalede bulunmadıkları iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bakım ve rehabilitasyon merkezi görevlilerinin, yere düşen bir engelliye müdahalede bulunmadıkları iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın ve yayın kuruluşlarında ilçedeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde çekilen görüntülerle ilgili haberler yer aldığı anımsatıldı.

Merkezde kalan S.T'nin 28 Temmuz'da düşerek yaralanmasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, yaralanmanın kazaen gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği kaydedildi.

Ancak haber de yer alan "rehabilitasyon merkezi çalışanlarının engelliye müdahale etmeyip yanından geçip gittikleri, bunun yaşanan ilk olay olmadığı ve kimseleri bulunmadığı için mağdurların çalışanlardan şikayetçi olmadıkları' yönündeki iddiaların soruşturmayı gerektirdiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilendirme yapıldı:

"İlgili personel hakkında 'görevi kötüye kullanma ve yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçlarından resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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