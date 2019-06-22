Ereğli Belediyespor, Semih Tokatlı ile sözleşme imzaladı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Ereğli Belediyespor'da teknik direktör Semih Tokatlı ile sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen 2. Başkan İhsan Yazıcıoğlu, kulübü layık olduğu noktaya taşımak istediklerini belirtti.

İlçe halkının desteğiyle önemli başarılara imza atmak istediklerini kaydeden Yazıcıoğlu, "İnşallah hayırlı olur. Futbolda para tabii ki çok şey ifade ediyor ama her şey demek değil. Ereğli her koşulda başarıyı yakalayabilecek, koşullar ne olursa olsun zirveyi hesap edebilecek güçtedir." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Tokatlı da iyi bir ekip kurarak başarıyı yakalayacaklarına inandıklarını bildirdi.

Kaynak: AA