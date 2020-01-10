Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, İrem Eren'i kadrosuna kattı
Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Ereğli Belediyespor Futbol Takımı, Beşiktaş'ın milli oyuncusu İrem Eren'i transfer etti.
Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Ereğli Belediyespor Futbol Takımı, Beşiktaş'ın milli oyuncusu İrem Eren'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın orta sahasında oynayan milli oyuncumuz İrem Eren (19) ile sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.
İmza töreninde, Ereğli Belediyespor'un asbaşkanları Satılmış Yiğit, Sertan Kuzu, yönetim kurulu üyesi Recep Köksal ve teknik direktör Ömer Faruk Varlık'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.