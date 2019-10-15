Ereğli Belediyespor'da teknik direktör değişikliği

15.10.2019 15:30

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Ereğli Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Ercan Caman'ın getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, pazar günü Ankara'da oynanan ve 2-0 mağlubiyetle sonuçlanan Çubukspor karşılaşması sonrası teknik direktör Semih Tokatlı ve ekibi ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Yönetim kurulunun yaptığı toplantıda teknik direktör Ercan Yaman'ın tam yetkili olarak takımın başına getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA