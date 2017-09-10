Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele edecek Zonguldak Ereğli Belediyespor, 2017-2018 futbol sezonu açılışını gerçekleştirdi. Başkan Uysal, "İnancım odur ki, sevgi saygı ve kardeşlik içerisinde birbirlerine sarılarak centilmence mücadele edeceklerine inandığım futbolcularımız, Ereğli'ye özlenen şampiyonluğu yaşatacaklar"dedi. Eflatun beyazlılar sezon açılış maçında karşılaştığı Adapazarıspor'u, Burak Toker ve Eray Özer'in golleri ile 2-0 mağlup etti.



Beyçayır Stadı'nda gerçekleştirilen sezon açılışı saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törendeki konuşmasına, ligde mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileyerek başlayan Kdz. Ereğli Belediye ve Kdz. Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Uysal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi.



"İnşallah bir sezon boyunca bu birlikteliğimiz devam edecek. Tüm coşku ve heyecanımızla takımımızı destekleyeceğiz. Sezona girerken teknik kadromuz ve futbolcularımızla şampiyonluk sözü verdik. En önemlisi onlar ahlaklı sporcular olarak, formalarını terletecek, her maçın hakkını verecek, sahada basmadık yer bırakmayacak. Bizler de onları tribünlerde destekleyeceğiz. İnancım odur ki, futbolcularımız Ereğli'ye özlenen şampiyonluğu yaşatacak."



Sezon açılışı kapsamında Uysal'ın konuşmanın ardından kurban kesilerek dua edildi. Açılışa katılan ve hazırlık maçını izleyenler arasında, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ak Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Ereğli Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda sporsever vardı.



Ereğli Belediyespor : 2 Adapazarıspor : 0



Ereğli Belediyespor sezon açılışı kapsamında, BAL Ligi Sakarya takımlarından Adapazarıspor ile karşılaştı. Eflatun beyazlılar karşılaşmayı 87'inci dakikada Burak Toker ve 90'ncı dakikada Eray Özer'in golleri ile 2-0 kazandı. Kdz. Ereğli Belediyespor'un Cihat Öztürk ve İbrahim Ülüm ile 2 topu da direkten döndü. - ZONGULDAK