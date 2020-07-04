Ereğli Belediyesinin 3 yeni projesi tanıtıldı Zonguldak'ta, Ereğli Belediyesi tarafından Halk Kafe, Kent Meydanı, Otopark ve Belediye Hizmet Binası ile Ereğli Kültür Sitesi projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta, Ereğli Belediyesi tarafından Halk Kafe, Kent Meydanı, Otopark ve Belediye Hizmet Binası ile Ereğli Kültür Sitesi projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtımda yaptığı konuşmada, ilçe halkının en iyi hizmeti hak ettiğini belirterek, Bozhane mevkisindeki Su Ürünleri Kooperatifi'nin bulunduğu alanın her mevsim kullanılabilecek şekilde Halk Kafe'ye dönüştürüleceğini eski belediye hizmet binasının bulunduğu alana kültür sitesi yapılacağını söyledi.

Kent meydanı, otopark ve belediye hizmet binasının proje maliyetinin yüksek olduğunu anlatan Posbıyık, "Belki ilk etapta kent meydanı ve otopark yapılıp sonra belediye binası yapılabilir. Arkada bir eser bırakmak için bu kent meydanını ihaleye vereceğiz ve yapacağız. Gerekirse belediyenin bazı kiralık yerlerini satacağız." dedi.

Programa, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye birim amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA