Ereğli Belediyesine alınan yeni araçlar törenle hizmete girdi - Haberler
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Ereğli Belediyesine alınan yeni araçlar törenle hizmete girdi

Ereğli Belediyesine alınan yeni araçlar törenle hizmete girdi
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Belediyesince araç filosuna kazandırılan yeni araçlar törenle hizmete alındı.

Ereğli Belediyesince araç filosuna kazandırılan yeni araçlar törenle hizmete alındı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Devrim Bulvarı'ndaki otopark alanında düzenlenen törende, yeni araçların, hizmetlerin daha hızlı yerine getirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Trafiğin rahatlatılması ve yeni yolların açılması için yeni araçlara ihtiyaç duyduklarını aktaran Posbıyık, 10 milyon lira değerindeki 2 hizmet aracı ile 4 iş makinesini belediye bünyesine kattıklarını bildirdi.

Duaların ardından yeni araçlar hizmete girdi.

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AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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