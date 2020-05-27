Ereğli Belediyesinden Türkiye Belediyeler Birliği'ne çağrı
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Ereğli Belediyesinden Türkiye Belediyeler Birliği'ne çağrı

Ereğli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından belediyenin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Ereğli Belediyesinden Türkiye Belediyeler Birliği'ne çağrı
27.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:51

Ereğli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından belediyenin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yerel yönetimlerin kaynak ihtiyaçlarının karşılanması ve hükümetin ekonomik destek paketi koyması için Türkiye Belediyeler Birliği'nin devreye girmesini istedi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, genel vergi gelirlerinin düşmesi ile belediyenin genel bütçe gelirlerinden aldığı payın da yüzde 50 oranında düştüğü belirtildi.

Posbıyık, şunları kaydetti:

"Bu süreçte belediyenin kira ve otopark başta olmak üzere pek çok gelir kaleminde düşüşler yaşanmıştır. Çalışanlarının ücretlerini ödemekte bile zorlanılmaktadır. Bu durum karşısında belediye olarak üyesi bulunduğumuz ve ülkemizin en büyük yerel yönetim birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği'nin devreye girmesini bekliyoruz. Gittikçe büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülemeyen bu krizde belediyemizin gücü giderek azalmaktadır, dayanacak gücümüz kalmamıştır. Geciken her gün, telafisi olanaksız hizmet kayıplarına yol açacaktır. Türkiye Belediyeler Birliği bu tarihi sorumluluğunu üstlenerek, hemen ve en etkin biçimde harekete geçmelidir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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