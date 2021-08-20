Ereğli Belediyesinden sel bölgesine yardım kampanyası başlattı
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Ereğli Belediyesinden sel bölgesine yardım kampanyası başlattı

Ereğli Belediyesinden sel bölgesine yardım kampanyası başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi yangın bölgesine düzenlediği yardım kampanyasının ardında bu kez de Kastamonu'daki selde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi yangın bölgesine düzenlediği yardım kampanyasının ardında bu kez de Kastamonu'daki selde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Ereğli Belediyesi yangın bölgesinin ardından Kastamonu'daki selde mağdur olan vatandaşlar için "Kastamonu İçin El Ele" adıyla yardım kampanyası başlattı. Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde bir yandan yangın bir yandan da sel dolaysıyla içimiz acıyor. Bu noktada Ereğli Belediyesi olarak yangın bölgesine acil ihtiyaç ve canlı hayvan yardımlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi de sel bölgesine yardım kampanyamızı başlatıyoruz. Selden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak ve onlara umut ışığı olmak amacıyla belediyemiz tarafından acil ihtiyaç olan malzemeler için başlatılan kampanyamıza siz kıymetli hemşerilerimizin katkılarını bekliyoruz. Bu kapsamda acil ihtiyaç olan (konserve, paketli gıda, bebek bezi, mama, devam sütü, kıyafet, battaniye, pike, hijyenik ped, hasta bezi, kişisel temizlik ürünleri, el feneri, kafa lambası, pil, powerbank, yağmurluk, çizme gibi) malzemeleri belediyemizde topluyoruz. Tüm hemşerilerimizi yardım kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. El ele vererek bu zor günleri atlatacağız" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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