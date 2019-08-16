Ereğli Belediyesinden bayram sonrası temizlik hamlesi

16.08.2019 14:42

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatları üzerine Kurban Bayramı sonrası oluşan atıkları ve kokuları önlemek için çalışmalarını hızlandırdı.

Kurban Bayramında ve sonrasında Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırarak ilçedeki atık ve koku sorununa son verdi. Şehrin dört bir tarafında bulunan çöp konteynerlerinin temizliğinin yanı sıra Gülbahçe Taş Evler Mevkiinde kurulan hayvan pazarı alanının temizliği ve ilaçlandırılması gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramımızın coşkusu ve mutluluğunu yaşadık, kurban ibadetimizi gerçekleştirdik. Bunun sonuncunda oluşan atıkların ve kokuların önüne geçmek için ekiplerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bayram boyunca ilk günden itibaren vatandaşlarımızın kötü kokuya maruz kalmaması ve hijyenik ortamlarda mutlu bayram geçirmeleri için ekiplerimiz görev başındaydı. Ayrıca kurban kesim yerleri yıkanarak dezenfekte edildi. Sadece kesim yerleri değil ilçe genelindeki tüm çöp konteynerleri yıkanarak kötü kokunun önüne geçildi. Şehrimizin temizliği, huzuru ve mutluluğu sağlamak için önem verdiğimiz hizmetlerin başında geliyor. Bundan sonraki süreçte de bu perspektifte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Huzur şehri Ereğli için gerekenlerin farkındayız"

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Oprukçu'nun talimatları üzerine Kurban Bayramı sonrası oluşan atıkları ve kokuları önlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Şehrin dört bir tarafında bulunan çöp konteynerlerinin temizliğinin yanı sıra Gülbahçe Taş Evler Mevkiinde kurulan hayvan pazarı alanının temizliği ve ilaçlandırılması gerçekleştirildi. Temizliğin önemine vurgu yapan Oprukçu, "Ereğli'ye olan sevdamız ve bu kadim şehre hizmet etme aşkımızla çıktığımız bu yolda adam gibi hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz. Tüm imkansızlıklara rağmen elimizden geleni yapmaya ve bu imkansızlıkların arkasına sığınmamaya devam edeceğiz. İlk günden beri belirttiğimiz huzur şehri Ereğli muradımızı gerçekleştirmek için yapılması gerekenlerin farkındayız. Azim, kararlılık, sabır ve samimiyetle yapılması gereken her şeyi yapacak emelimize hemşehrilerimizin de desteğiyle ulaşacağız inşallah" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA