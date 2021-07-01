Ereğli Belediyesinden 268 esnafa 134 bin lira destek
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Ereğli Belediyesinden 268 esnafa 134 bin lira destek

Ereğli Belediyesinden 268 esnafa 134 bin lira destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi pandemi dolayısıyla mağdur olan ve kriterlere uyan 268 esnafa toplamda 134 bin TL nakdi yardımda bulundu.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi pandemi dolayısıyla mağdur olan ve kriterlere uyan 268 esnafa toplamda 134 bin TL nakdi yardımda bulundu.

Ereğli Belediyesi pandemi dolayısıyla mağdur olan esnafa yardım ödemelerini yaptı. Başvuruları alınan ve kriterlere uyan kuaför, berber, kahvehane ve çay ocağı işletmecilerinin tamamına nakdi yardım yapıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Covid-19 salgını özellikle esnaflarımızın zor durumda kalmalarına sebep oldu. Sokağa çıkma yasağı olan günlerde ekmek kapılarına kilit vuran esnaflarımızın durumuna ilişkin hassasiyeti gösteriyoruz. Ereğli Belediyesi olarak bu mağduriyeti yaşayan esnaflarımıza destek olacağımızı belirttik. Bundan sonra başlayan süreçte başvurularını yapan ve kriterlere uyan 268 esnafımıza toplamda 134 bin TL nakdi yardımda bulunduk. Tek gayemiz onların durumunun farkında olduğumuzu göstermek, ufak da olsa yaralarına merhem olmaktır. Bu süreçte özellikle esnaflarımıza, üreticilerimize ve tüm hemşerilerimize elimizden gelen desteği vermeye çalıştık, her daim yanlarında olmaya çalıştık, bundan sonraki süreçte de destek olmaya, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Diliyorum ki ülkemizi ve tüm dünyayı olumsuz etkileyen bu salgın aşılamanın da tamamlanmasıyla birlikte en kısa zaman biter, hayatımız tamamen normale döner" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ereğli Belediyesinden 268 esnafa 134 bin lira destek - Haberler Ekonomi
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