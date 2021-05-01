Ereğli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Ereğli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ereğli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Ereğli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, belediyede çalışan 90 kadrolu işçiyi ilgilendiren 1 Mart 2021-1 Mart 2023 dönemi toplu sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını söyledi.

Posbıyık, şunları kaydetti:

"90 işçimizin toplu sözleşmesi imzalanmış ve 1 Mart 2021 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Maaş farkı hesaplanmalarına müteakip işçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. 825 şirket çalışanının, mayıs ayı içerisinde ödenmek üzere 4 bin 800 liralık banka promosyonu protokolünü de imzaladık. Yaklaşık 950 işçimize hizmet edecek Sendika İrtibat Bürosunu da çok yakında hizmete açıyoruz. Ayrıca, memur, işçi, sözleşmeli personel ve şirket çalışanının bayram ikramiyeleri de bayramdan önce hesaplarına aktarılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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