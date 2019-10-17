Ereğli Belediyesinde halk toplantısı

17.10.2019 17:10

Ereğli Belediyesinde halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye toplantı salonundaki programda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Her perşembe günü halk toplantısı yaparak vatandaşların taleplerini birebir dinlediklerini anlatan Posbıyık, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verildiğini söyledi.

Toplantıya belediye başkan yardımcıları ile birim amirleri de katıldı.

Kaynak: AA