Ereğli Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Haberler
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Ereğli Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

AA, Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Ereğli Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Ereğli Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Vekili Gönül Çelik, Atatürk Kültür Merkezi nikah salonunda yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Toplantıda, belediyede unvan ve derece değişikliği, ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait ihdas parsellerin satış ve takası, Zabıta Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması, zabıta hizmetlerinde kullanılması amacıyla araç alımı maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Halil Posbıyık, Evlilik, Ereğli, AKM, Güncel, Haber

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