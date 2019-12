Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarına kucak açıyor

19.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:22

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına kucak açmaya devam ediyor.



Ereğli Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri, yürüttüğü çalışmalarla sokak hayvanlarının hem güvende olmalarını sağlıyor hem de kış şartlarında yiyecek, barınma ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan sunuyor. Sokak hayvanları çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Hüseyin Oprukçu, "Sokak hayvanları bizlere emanettir. Onları koruyup kollamak, özellikle bu soğuk aylarda ihtiyaçlarını karşılamak her şeyden önce insanlık görevimizdir. Bu anlamda belediyemiz çalışmaları kapsamında yürüttüğümüz bu çalışmalara önem veriyor ve takip ediyoruz. Hemşehrilerimizin de bu konuda duyarlı olacağından ve desteklerini esirgemeyeceğinden şüphemiz yoktur" dedi.



"Huzur, tüm canlıların ihtiyacıdır"



Huzur şehri Ereğli'yi inşa edeceklerini dile getiren Başkan Oprukçu, şunları kaydetti: "Huzuru tahsis etme amacımızın nihayete ermesinde her detayın önemi çok büyüktür. Huzur dediğimiz doğasıyla, tüm canlı ve fertleriyle bir şehrin ihtiyaçlarını karşılamak, mutluluğuna imkan sağlamaktır. Bu doğrultuda dikilen her bir fidan, yiyeceklerini kolayca temin eden yardımımıza muhtaç olan her bir canlı ve aç, açık olmayan, refah içerisinde yaşam süren hemşehrilerimiz, yani tüm sorunlarından arınmış bir şehri hayal ediyor, gerçekleşmesi noktasında özveri ile çalışıyoruz. Ereğli'mize hizmet amacıyla çıktığımız yolda kalan ömrümüzü şerefle ve hizmetle tamamlamaya kararlıyız." - KONYA

Kaynak: İHA