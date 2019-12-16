Ereğli Belediyesi OSB'de temizlik çalışmalarını yürütüyor

16.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:43

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde geniş çaplı temizlik çalışmaları yürütüyor.



Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatları ile OSB'de temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bundan sonraki dönemde de çalışmaların rutin olarak süreceğini belirten Başkan Oprukçu, "Organize Sanayi Bölgemiz hem Ereğlimizin ticari dinamiği açısından hem de hemşehrilerimizin ekmek kapısı olarak önem verdiğimiz hizmet alanımızdır. Tertemiz bir Ereğli'nin huzuru inşa etme noktasında önemli bir aşama olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlamda temizlik işleri müdürlüğümüz hummalı bir çalışma yürütüyorlar" dedi.



Hizmette sınır çizmediklerini belirten Başkan Oprukçu, "Bize bahşedilen Belediye Başkanlığı şerefini hizmetlerimizle taçlandırmak amacıyla çıktığımız bu yolda şehrimizin her bir köşesine hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Yıllardır hizmet gitmeyen noktalar da dahil tüm Ereğli'ye hizmet götürme mecburiyetimizin yanında mahkumiyetimiz var. Bu uğurda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmet aşkımızın, Ereğlimize olan sevdamızın ve en önemlisi de hemşehrilerimizin desteğinin verdiği güçle daha birçok önemli hizmeti yapacağımızdan da şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA