Ereğli Belediyesi'nin çalışmaları

ZONGULDAK(AA) - Ereğli ilçesinde 350 bin çiçek toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekiplerince ilçenin belirli güzergahlarında çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Cadde, park, refüj, kavşak ve yeşil alanlara dikilen mevsimlik çiçeklerin ilçede renk cümbüşüne neden olduğunu anlatan Posbıyık, "Nisan ve mayıs aylarında kendi seramızda üreterek toprakla buluşturduğumuz 350 bin çiçek, açmaya başladı. Mevsime bağlı olarak yıl sonuna kadar dikeceğimiz 350 bin çiçekle birlikte ortalama 500 bin civarında dikilen yıllık çiçek sayısını 700 bin civarına çıkartmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA