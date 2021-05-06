Ereğli Belediyesi'ne "Sıfır Atık Belgesi"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Ereğli Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün atıkların geri dönüşümü ve geri kazanıma verdiği önemle birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar sebebiyle "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı. Doğanın korunmasına yönelik yapılan her çalışmaya destek verdiklerini ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Belediye olarak doğamızın ve doğanın doğal döngüsü içerisinde yaşayan canlılarımızın korunmasına yönelik hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne önem vererek ciddi katkılar sunuyoruz. Bu anlamda bakanlığımızın öncülüğünde 'Sıfır Atık Belgesi' almamızdan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bundan sonraki süreçte de kaynaklarımızı daha verimli kullanarak, israfın önüne geçerek, atık miktarını azaltarak ve atıkların geri dönüşümünü sağlayarak gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakma gayemizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı