Ereğli Belediyesi'nden vatandaşlara 30 bin fidan

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile vatandaşlara 30 bin fidan dağıttı.

Ereğli Belediyesi, Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile vatandaşlara belediye binası önünde gerçekleşen programla 30 bin fidan dağıttı. Fidan dağıtım programı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun yanı sıra mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti. Daha yeşil bir Ereğli parolası ile yola çıktıklarını ifade eden Başkan Oprukçu, "Hemşehrilerimize Konya Orman Bölge Müdürlüğümüz işbirliğiyle 30 bin adet fidan dağıtımımızı gerçekleştirdik. Torosların kuzeyinden, Karacadağ'ın güneyine kadar yemyeşil bir Ereğli olsun istiyoruz. Fidanların çocuklar gibi yeşermesi gerekiyor. Bize göre bir ağaç yetiştirmek, bir çocuk yetiştirmek kadar kıymetli. İnşallah hep beraber fidan dikmeye devam edeceğiz. Yemyeşil Ereğli'yi özledik, yeşil bir Ereğli'yi temin etme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı