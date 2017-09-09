Ereğli Belediyesi'nden Ünlü Bestekara Vefa

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, ünlü bestekar Mustafa Seyran'ın mezarının onarımını yaptırdı.



Ereğli Belediyesi milyonların diline dolanan, "Elbet bir gün buluşacağız" ve "Bak Yeşil Yeşil" adlı eserlerin sahibi Ereğlili ünlü bestekar Mustafa Seyran'ın atıl durumda olan mezarını yaptırdı.



"Değerlerimize sahip çıkıyoruz" diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "İlçemiz sosyal ve kültürel anlamda önemli değerlere sahip. Bunlardan birisi de Türkiye'de 7'den 70'e herkesin bildiği eserler yapan ünlü bestekar, hemşehrimiz Mustafa Seyran. 1973 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Seyran'ın mezarı Meydanbaşı Mezarlığı'mızda atıl durumda bulunuyordu. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yaparak Seyran'ın mezarını yaptırdık. Böyle değerler kolay yetişmiyor, sahip çıkmalıyız. Ünlü bestekarımızın mekanı cennet olsun. Allah geride kalanlarına hayırlı ve uzun ömürler nasip etsin inşallah" dedi. - KONYA