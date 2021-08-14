Ereğli Belediyesi'nden Duyuru
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Ereğli Belediyesi'nden Duyuru

Ereğli Belediyesi'nden Duyuru
Habermetre - Haberler | Toplum

Ereğli Belediyesi olarak yangına müdahale eden personellerin acil ihtiyaçları kapsamında başlattığımız yardım kampanyasında toplanan malzemeleri afet bölgelerimize ulaştırdık.

Ereğli Belediyesi olarak yangına müdahale eden personellerin acil ihtiyaçları kapsamında başlattığımız yardım kampanyasında toplanan malzemeleri afet bölgelerimize ulaştırdık. Hemşerilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Şimdi de yangında evi ve ahırı yanan, hayvanları telef olan vatandaşlarımızın acısını paylaşmak, ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla 5 Keçi, 5 Koyun, 2 Düve ve kuru gıda yardımı yapılması için kampanyamızı başlatıyoruz. Yardım kampanyamıza destek olmak isteyen hemşerilerimizin Belediyemize müracaat etmeleri rica olunur.

Kaynak: Habermetre

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