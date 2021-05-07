Ereğli Belediyesi'nden annelere hediye
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Ereğli Belediyesi'nden annelere hediye

Ereğli Belediyesi'nden annelere hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kurumlarda çalışan annelerin Anneler Günü'nü hediyelerle kutladı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kurumlarda çalışan annelerin Anneler Günü'nü hediyelerle kutladı.

Ereğli Belediyesi, Anneler Günü'nü Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kurumlarda çalışan anneler özelinde kutlayarak hediye takdiminde bulundu. Anneliğin yüce bir duygu olduğunu belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Annelerimizi her zaman baş tacı etmeli, onları hiçbir zaman kırmamalıyız. Hakları hiçbir zaman ödenemeyecek annelerimize her zaman değerli olduklarını hissettirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu manada yaklaşan Anneler Günü'nü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kurumlarımızda çalışan annelerimiz özelinde kutlamak istedik ve hediyelerini takdim ettik. Bu vesile ile en başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı. - KONYA

Ereğli Belediyesi'nden annelere hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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