Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya geçti

15.08.2019 14:20

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi vatandaşların daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak için mobil uygulamaya geçti. Uygulamaya geçmesiyle birlikte vatandaşlar belediye haberlerini, cenaze duyurularını, güncel hava durumu, ilanlar gibi bilgilere cep telefonlarından bir tıkla ulaşabilecek.

Hizmetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Ereğlimize hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda Birlikte yönetelim prensibi ile hemşehrilerimizin istek, talep ve önerilerine kulak vermeye devam ediyoruz. Bu noktada Belediyemize ulaşmaları kolaylaştırmak adına birçok çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Her zaman hemşehrilerimizle iç içeyiz, kapımız her zaman açık bunun yanı sıra başlattığımız bu uygulama ile de bir tık uzaklarında olacağız. Telefonlarına App Store ve Play Store'dan indirecekleri bu uygulamamız ile birçok bilgiyi alabilecek, işlem yapabilecekler. Ayrıca bizzat şahsıma mesaj yazarak istek, talep ve önerilerini sunabilecekler" ifadelerini kullandı.

Mobil uygulamayla birlikte vatandaşlar belediye haberlerini, cenaze duyurularını, güncel hava durumunu, ilanlar gibi bilgilere cep telefonlarından bir tıkla ulaşabilecek, bunun yanında bizzat başkana mesaj atabilecek. Belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü kuracak her türlü hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Oprukçu, "Belediye ile vatandaş ayrılmaz bir bütündür. Her hizmetimizde hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu gözetiyoruz. Huzur şehri Ereğli'yi inşa etmek hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Bu anlamda hemşehrilerimizin de desteğini almak bizlerin mutluluk kaynağı olmaktadır. Bundan sonraki süreçte de her daim onlarla iç içe olmaya devam edecek modern hizmetlerle hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA