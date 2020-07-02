Ereğli Belediyesi Meclisi Temmuz ayı meclis toplantını yaptı
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Ereğli Belediyesi Meclisi Temmuz ayı meclis toplantını yaptı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

Ereğli Belediyesi Meclisi Temmuz ayı meclis toplantını yaptı
02.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:38

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

Ereğli Belediye Meclisi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen meclis toplantılarına normalleşme süreci ile birlikte devam edilmiş oldu. Alınan yoklamanın ardından toplantıyı açan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, öncelikle Ereğli'deki kiraz üreticilerinin sorunlarını dile getirdi. Kooperatiflere, odalara, birliklere ve sivil toplum örgütlerine seslenen Başkan Oprukçu, Ereğli Belediyesi olarak atılacak her adımda çiftçisinin, işçisinin, hemşehrilerinin yanında olduklarını ifade ederek, işbirliği yapma çağrısında bulundu.

"Ereğli'nin projesinin Ankara'ya gitmesini bir el engelledi"

Üretim noktasında hazırladıkları projeye değinen Başkan Oprukçu, "100 kişinin istihdam edileceği, yine 100 kişinin eğitim alacağı ve çiftçilerimizin ürettikleri mahsulün bir fazla değer kazanacağı 3,5 milyon liralık meyve ve sebze kurutma tesisi projemizin araştırmalarım neticesinde Ankara'ya ulaşmadığı ve dün son gün olduğu bilgisini aldım. Ereğli'nin projesinin Ankara'ya gitmesini bir el engelledi. Hani Ereğli'nin projesi seçilen 3 projeden biriydi fakat son gün öğreniyorum ki Ereğli'nin projesi Ankara'da yok. Bize bir kar yağarsa Ereğli'ye her gün kar yağar. Kiraz üreticisinin başına gelen kar yağmasından farklı değil. Ereğli'ye Temmuz ayında kar yağmasının önüne geçmemiz lazım. Ereğli Belediye Meclisi, Ereğlililik şuuru çerçevesinde, birlikte hareket etme kabiliyeti ve iradesini ortaya koyabilmelidir. Bunu oluşacak komisyonlarda görmek istiyorum. Gün birlik günüdür, gün Ereğli'nin mukadderatının engellenmesinin önüne geçme günüdür" dedi.

"Özel hastanede kamu zararını ortadan kaldırdık"

Özel Hastane hakkında da bilgiler veren Oprukçu, "Eski belediye başkanımız özel hastane konusunda yazdırmaya başlamış, sosyal medyada da öyle paylaşılmış öncelikle hayırlı olsun. Bir ihbar mektubu üzerine yaptığımız incelemede hastane yapılacak arsanın Gayrimenkul Değer Şirketi tarafından yapılan 6,5 milyonluk değer tespiti varken, hali hazırdaki Kıymet Takdir Komisyonu'na bir tespit yaptırılmış. O komisyonda 5,3 milyonluk bir değer tespit edilmiş. Ancak o zamanki idare bu değer tespitini beğenmemiş ve takdir komisyonunu değiştirmiş, 3.1 milyon olarak yazdırılmış ve arsa 3,5 milyona satılmış. Ayın 1'inde ihalesi var, ihaleye katılan olmamış, 15 gün sonra pazarlığa bırakılmış ona da katılan olmamış. 1 hafta sonra yani ihale hükümsüz kaldıktan sonra satış yapılmış, 3,5 milyon liraya. Araştırıyorum arsa çok daha fazla edecek durumda, ortada bir kamu zararı var. Bunun üzerine encümen üyelerimizin de uygun gördüğü 2,4 milyonluk ek protokol yapmak suretiyle kamu zararını ortadan kaldırdık ve ondan sonra yer teslimi yapıldı. Disiplin cezası alan kardeşlerim oldu, gönül isterdi ki olmasaydı. Ama hiç kimsenin memuriyetinden olmasına sebep olacak bir ceza verilmesinin; vebalse benim vebalim, nihayetinde Ereğli'nin çocukları diyerek önüne geçtim" dedi.

"Adalet herkese lazım"

Başkan Oprukçu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir başka şey daha ifade edeyim yapılmış sözleşmeye aynı yazı ve tarihle içine bir madde hüviyetinde bir cümle ilave edilmek suretiyle görev kötüye kullanılmış. Bilgilerinize sunuyorum, devlet adaletle yönetilmeli, adalet herkes için lazım. Sadece Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı için değil. Cumhur İttifakı saflarına geçişimizin 5. gününde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gıda İhtisas Organize Sanayi ve Endüstri Bölgesi ile ilgili görüş yazısının olumsuz olarak geldiğini daha önce söylemiştim. Konya Büyükşehir Belediyesi biraz tebessüm etsin. Ereğli'ye bizim hizmet mükellefiyetimiz hatta mecburiyetimiz var bizim olduğu kadar Konya Büyükşehir Belediyesinin de var."

Açıklamalarının ardından Başkan Oprukçu, Meclis Toplantısı'na Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Zeki Üstündağ Bey'in vekalet edeceğini belirterek toplantıdan ayrıldı. Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri görüşülerek son buldu. - KONYA

Kaynak: İHA

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