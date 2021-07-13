Başkan Oprukçu Sözünü Yerine Getirdi

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda bayram öncesi promosyonların yapacağını belirtmişti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda bayram öncesi promosyonların yapacağını belirtmişti. Üzerinden bir hafta geçmeden promosyonlar işçilerin hesabına yattı.

"KİMSE HÜSEYİN OPRUKÇU ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYA KALKMASIN"

Promosyonların yatması hakkında açıklamada bulunan Başkan Oprukçu: "Söz verdiğimiz gibi bayram öncesi promosyonlar işçilerimizin hesaplarına yattı. Yalan haberlerle gündemi meşgul edenler, senaryo uydurup bizleri itham altında bırakanlar umarım birazcık mahcup olmuşlardır. Kimse Hüseyin Oprukçu üzerinden siyaset yapmaya kalkmasın. Merak etmesinler biz personellerimizi bazıları gibi siyasi rant uğruna değil, samimi bir duruşla hakiki manada düşünüyoruz. Keşke elimizden fazlası gelse onu da hiç tereddüt etmeden yaparız. Bayram öncesi çalışanlarımızı mutlu ettiysek o bize yeter" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre