Ereğli Belediyesi fırsatçılara göz açtırmamaya kararlı Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet müdürlüğü mensuplarıyla birlikte, koranavirüs (Covid-19) sebebiyle kolonya, el sabunu gibi temizlik malzemeleri satışı yapan işletmelerde fahiş fiyat denetimi ve ürünlerin son kullanma tarihi incelemesi gerçekleştirdi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet müdürlüğü mensuplarıyla birlikte, koranavirüs (Covid-19) sebebiyle kolonya, el sabunu gibi temizlik malzemeleri satışı yapan işletmelerde fahiş fiyat denetimi ve ürünlerin son kullanma tarihi incelemesi gerçekleştirdi.

Ereğli Belediyesi Korana virüs salgınıyla mücadele çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Ereğli'nin birçok noktasında tepeden tırnağa ilaçlama çalışmalarına devam eden ekipler, riski en aza indirmek için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca virüsten olumsuz yönde faydalanmak isteyen bazı fırsatçılara da göz açtırmayan Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini gerçekleştiriyor. Ürünlerinin son kullanma tarihleri incelenen, alış ve satış faturaları kontrol edilen işletmeler hakkında olumsuz bir durum oluşması halinde tutanak tutularak gerekli mercilere iletiliyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana yoğun bir çaba ile çalışmalarını sürdüren Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, toplumsal bir tehdit haline dönüşen virüsle mücadelenin yanı sıra vatandaşların huzurunu bozacak unsurları ortadan kaldırmada da kararlı bir duruş sergiliyor. Hemşerilerinin bu zorlu süreci atlatmalarında belediyenin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yakından takip eden Başkan Oprukçu, bu durumdan faydalanmak isteyen fırsatçılara geçit verilmemesi noktasında da ekiplerini uyararak taviz verilmemesi talimatını verdi.

Halkın sağlığı ve huzurunu her şeyden önde tutan Başkan Oprukçu, Türk milleti olarak bu ölümcül virüsle mücadeleden en az zararla çıkacaklarını belirterek, tüm vatandaşların mümkün oldukça evden çıkmamalarını ve talimatlara eksiksiz uymaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca Oprukçu, tüm mesailerini bu virüsle mücadeleye ayıran devlet büyüklerine, sağlık personellerine, belediye çalışanlarına ve tüm görevlilere gösterdikleri yoğun çaba ve özverileri için teşekkürlerini iletti. - KONYA

Kaynak: İHA