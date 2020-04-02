Ereğli Belediyesi el dezenfektanı üretmeye başladı
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Halil Posbıyık, Zonguldak

Ereğli Belediyesi el dezenfektanı üretmeye başladı

Ereğli Belediyesi el dezenfektanı üretmeye başladı Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi kendi tesislerinde el dezenfektanı üretimine başladı.

02.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:35
Ereğli Belediyesi el dezenfektanı üretmeye başladı

Ereğli Belediyesi el dezenfektanı üretmeye başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi kendi tesislerinde el dezenfektanı üretimine başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık ilk planda üretilecek bin adet el dezenfektanını Cumartesi gününden itibaren kapı kapı halka dağıtacağını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi maske üretiminin ardından Süleymanbeyler Köyü'nde ki su arıtma tesisindeki bir binada el dezenfektanı üretimine başladı. Tesiste yapılan üretimi gazetecilere anlatan Belediye Başkanı Halil Posbıyık Korona virüs salgınının yayılmaması için ilçede her türlü çalışmayı belediye olarak yaptıklarını söyledi. Başkan Posbıyık burada gazetecilere yaptığı açıklamada "Burada dolum tesislerini gördük ve el dezenfektanı üretiyoruz. Burada üretilen paket haline getirilen ürünler ürün salonuna geçiyor orada yenileniyor. Aynı zamanda bu ürünlerin hepsine Cumhuriyet Halkevleri'nin önünde birer çanta içerisinde 1 dezenfektan, 4 tane maske, 2 tane sabun ve içerisinde Korona virüse karşı alınması gereken tedbirleri içeren bir katalogla, sizlerle birlikte sabah Cumartesi günü saat 10.00'da 31 aracımızla 31 mahalleye dağıtımını başlatacağız. Şuanda Türkiye'de yani takdir etmenizi istiyorum. Alkol bulmak öyle kolay iş değil, Alkol bulamazsınız nereye giderseniz gidin ama biz alkolümüzü de bulduk. Büyük bir çaba içerisinde batyallerimizin hepsini bir araya getirmek suretiyle hazırlıklarımızı alt safhaya getirdik. Çalışmalarımızı bile bilimsem yapıyoruz. Mesela kimyagerlerimiz burada. Eczacı Aslı Çevik hanıma özellikle teşekkür ediyorum. Bu konuda ruhsatı var, yetkisi var. O yetkisini bizim önümüze serdi ve hepsi bize yardımcı oldu Allah razı olsun. Burada üretilenler tam bilimsel, eczacı ve kimyagerlerimizle birlikte yaptığımız bilimsel bir çalışmaydı. Biz Ereğli Belediyesi olarak koronayla mücadeleye ilk başından beri devam ediyoruz. Ereğli halkını başarılı kılacağımıza inanıyoruz. Ereğli halkı, Ereğli Belediyesine güvensin istiyoruz. Ama onlardan tek bir şey istiyoruz. 'Lütfen evlerinden çıkmasınlar, onların maskelerini, dezenfektanlarını, sabunlarını Cumartesi sabahından itibaren bütün dairelere tek tek dağıtıyoruz. Ama tek bir isteğimiz var Ereğli halkından Lütfen evlerinizden dışarıya çıkmayın ve sosyal mesafeyi koruyun" dedi.

Başkan Posbıyık daha sonra el dezenfektanı üretimini yapan işçilerle ellerinde 'Biz sizin için çalışıyoruz, lütfen evde kalın' yazılarıyla birlikte gazetecilere fotoğraf verdi.

Ereğli Belediyesi el dezenfektanı üretmeye başladı

Kaynak: İHA

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Ereğli Belediyesi el dezenfektanı üretmeye başladı
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